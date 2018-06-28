Вашингтон, 29 июня, 2018, 01:43 — ИА Регнум. Госсекретарь госдепа США Майк Помпео на следующей неделе намерен сделать визит в КНДР, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Gage Skidmore Майк Помпео

Целью визита Помпео является обсуждение условий денуклеаризации Корейского полуострова. Издание отмечает, что Помпео ради поездки в КНДР отменил важную встречу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США пока не готовы устанавливать точные сроки по денуклеаризации Корейского полуострова.