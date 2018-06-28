Аннаполис, США, 29 июня, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Полиция обнаружило взрывное устройство при осмотре редакции Capital Gazette в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд), где ранее произошла стрельба, передаёт Fox News.

Mil.ru Взрывное устройство

Как сообщил представитель местной полиции, вызванные на место специалисты-взрывотехники «позаботились» о находке. По данным правоохранителей, других взрывных устройств обнаружено не было.

Напомним, ранее в результате стрельбы возле редакции издания погибли пять человек, ещё несколько человек получили ранения. Нападавший был задержан полицией, однако подробностей о его личности и возможных мотивах пока не раскрывается.