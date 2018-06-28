Вашингтон, 29 июня, 2018, 01:35 — ИА Регнум. Полиция США задержала около 600 человек во время митинга против миграционной политики администрации президента Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Chris Huggins Полиция

Протестующих, собравшихся у Капитолия в Вашингтоне, обвиняют в проведении несанкционированного митинга. Полиция сообщает, что арестованных после задержания вскоре отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, округ Колумбия и еще 17 штатов США подали иски в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за новой миграционной политики администрации.