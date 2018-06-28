Вашингтон, 29 июня, 2018, 01:13 — ИА Регнум. На рассмотрение в Конгресс США внесён проект закона о принятии Пуэрто-Рико в состав государства на правах 51-го штата, сообщается на сайте американского законодательного органа.

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«Сегодня исторический день. Я горда быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико», — написала в своём микроблоге в Twitter представитель Пуэрто-Рико в Палате представителей Дженнифер Гонсалес-Колон, выступившая инициатором законопроекта наряду с ещё 37 конгрессменами.

Напомним, в июне 2017 года в Пуэрто-Рико состоялся референдум о статусе территории, 97,18% участников которого высказались за присоединение к США.

В настоящее время Пуэрто-Рико имеет статус «неинкорпорированной организованной территории» под управлением США, но не является при это неотъемлемой частью Соединённых Штатов. Верховная власть в Пуэрто-Рико принадлежит Конгрессу США, при этом территория имеет систему самоуправления, а действие Конституции США в ней ограничено.