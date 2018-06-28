Москва, 29 июня, 2018, 01:00 — ИА Регнум. Хельсинки — идеальное место для «спокойных деловых переговоров», заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

Хельсинки

Сенатор также отметил, что США и России уже пора «выводить отношения из опасного тупика», и подчеркнул, что сам факт встречи лидеров двух стран показывает невозможность изоляции или игнорирования России со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.