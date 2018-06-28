Аннаполис, США, 29 июня, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Количество погибших в результате стрельбы возле редакции Capital Gazette в американском городе Аннаполис возросло до пяти человек, передаёт телеканал CNN.

Capital Gazette

По данным полиции, несколько человек также получили серьёзные ранения, однако их точное количество не уточняется.

Напомним, стрельба возле редакции издания произошла днём 28 июня. Нападавший был задержан правоохранителями. Подробностей о его личности и возможных мотивах на данный момент не приводится.

Сообщается, что в редакции полицией был проведён обыск, в настоящее время проводится опрос свидетелей.