Висконсин, США, 29 июня, 2018, 00:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский президент заявил во время визита на фабрику Foxconn в Висконсине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

Трамп также отметил, что надеется, что ему удастся поладить с российским президентом, и заявил, что «мир должен научиться ладить друг с другом».

Как сообщало ИА REGNUM, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что весь мир ждет встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Встреча лидеров США и России пройдет 16 июля в Хельсинки.