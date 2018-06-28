Гавана, 29 июня, 2018, 00:30 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Кубы считает «политическим опппортунизмом» заявления Вашингтона об «акустических атаках» на сотрудников посольства США в Гаване. Об этом заявил 28 июня руководитель департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

Bjen78 Здание посольства США в Гаване

«Госдепартамент США не пытается скрывать политического характера своих манипуляций с якобы пострадавшими сотрудниками», — написал кубинский дипломат в своём микроблоге в Twitter.

Он также отметил, что термин «атака» используется американской стороной намеренно «с чётко определённой политической повесткой дня».

Напомним, неделей ранее официальный представитель Госдепа СШАХизер Науэрт в ходе брифинга заявила об увеличении числа жертв «акустических атак» на Кубе до 25 человек.

По её словам, в ходе всестороннего обследования медики сочли пострадавшим ещё одного американского дипломата, так как у него были выявлены те же симптомы, что и у других пострадавших сотрудников посольства.