Мир замер в ожидании встречи президентов России и США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Обсудить перспективы: весь мир в ожидании встречи Путина и Трампа;
- Обеспокоенные соседи: Россия, Израиль и Иордания обсуждают ситуацию в Сирии;
- Несвобода слова: Литва запрещает трансляцию канала «Радио свобода»;
- Политическое соглашение: Прибалтика вышла из БРЭЛЛ;
- Успехи евроинтеграции: доля Украины в товарообмене ЕС ничтожна.
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