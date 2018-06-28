Пекин, 29 июня, 2018, 00:28 — ИА Регнум. Китай опубликовал Белую книгу, посвященную участию страны в ВТО («Китай и Всемирная торговая организация»), представляющую собой отчет о выполнении обязательств в рамках ВТО, сообщает 28 июня Синьхуа.

Флаг Китая

Опубликованная пресс-службой Госсовета КНР книга также содержит принципы политики распространения свободной торговли на многостороннюю мировую систему, на которых строится предлагаемый план продвижения реформ и открытости «на более высоком уровне», то есть в глобальном масштабе.

«Китай всесторонне выполнил свои обязательства перед ВТО, существенно открыл свой рынок всему миру и достиг взаимовыгодных результатов в более широком масштабе, — сообщается в Белой книге. — Китай, твердо поддерживая многостороннюю торговую систему, вносит большой вклад в ее развитие с момента вступления в ВТО».

Отметим, что КНР присоединилась к ВТО в 2001 году. Этот шаг закрепил включение страны в экономическую глобализацию и стал логическим шагом политики реформ и открытости, которую страна проводит с конца 80-х годов по инициативе тогдашнего ее лидера Дэн Сяопина.

В настоящее время членство в ВТО является инструментом разворота глобализации от односторонней к многосторонней модели. Выход Белой книги очевидно приурочен к резкому усилению протекционистских тенденций в политике США.