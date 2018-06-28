Сеул, 29 июня, 2018, 00:18 — ИА Регнум. По завершении визита в Пекин министр обороны США Джеймс Мэттис отправился в Южную Корею, где провел переговоры с главой оборонного ведомства этой страны Сон Ен Му, сообщает 28 июня Синьхуа.

Joint Chiefs of Staff Американские военные в Южной Корее

Итоги визита в высшей степени показательны и являются практическим отражением последствий встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, состоявшейся 12 июня в Сингапуре.

Во-первых, США, которые ранее в условиях военного времени осуществляли командование южнокорейскими вооруженными силами, условились в ходе переговоров немедленно приступит к созданию условий его передачи южнокорейской стороне. Во-вторых, во исполнение договоренностей Трампа и Кима, объявлено о приостановке американо-южнокорейских учений, намеченных ранее на август 2018 года. В-третьих, уже 29 июня штаб командования войсками США в Южной Корее будет передислоцирован из столичного Сеула на несколько десятков километров южнее, в Пхентхэк (провинция Кенгидо).

Принятые решения в информационном плане прикрыты заявлениями о «прочности, как никогда», союза США и Южной Кореи.