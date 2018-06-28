Варшава, 29 июня, 2018, 00:31 — ИА Регнум. В возможность исторического примирения с украинцами верит 64% поляков. К такому выводу пришли в Центре исследования общественной мысли (CBOS), сообщило 28 июня издание Gazeta Prawna.

Apilek Памятник жертвам Волынской резни в Варшаве

Подавляющее большинство — 81% поляков знает в общих чертах о событиях 1943 года на Волыни, 37% много о них слышали.

Отношения Польши и Украины оценивают как нейтральные 44% опрошенных, 29% считают их хорошими, а 13% — плохими.

Почти половина из тех, кто считает отношения плохими, винит в этом Украину, 40% возлагают вину на обе стороны, и лишь 7% считают, что виноваты поляки.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий заявил, что не существует даже предпосылок для выработки единого взгляда на общую польско-украинскую историю.

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