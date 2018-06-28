Мокшанский район, Пензенская область, 18 июня, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В посёлке Мокшан Пензенской области в ночь с 17 на 18 июня обнаружено тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По подозрению в совершении убийства задержали 17-летнего местного жителя. Предварительно, он во время конфликта нанёс телесные повреждения девушке. Обнаружили погибшую на месте преступления родственики.

Подозреваемого задержали, его допрашивают. Устанавливаются мотив и все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подростку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орле в сентябре 2020 года 17-летний подросток поссорился со своими матерью и бабушкой. Он взял топор и нанес родственницам множественные удары в область головы и шеи, женщины он полученных травм скончались. После этого он вышел из квартиры, проник в продуктовый магазин и похитил с торговых стеллажей имущество на сумму не более 400 рублей.

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