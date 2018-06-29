Дерна, Ливия, 29 июня, 2018, 05:32 — ИА Регнум. «Ливийская национальная армия» генерала Халифы Хафтара захватила город Дерна на востоке Ливии, 28 июня передает агентство Reuters.

Magharebia Халифа Хафтар

«Хвала Богу, вооруженные силы полностью контролируют город Дерна», — говорится в заявлении ЛНА в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, начало штурма Дерны было объявлено Хафтаром 7 мая, в годовщину завоевания Бенгази. Город удерживался «шурой» местных исламистов и являлся последним крупным населенным пунктом, неподконтрольным Хафтару на востоке Ливии.

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