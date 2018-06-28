Скопье, 28 июня, 2018, 23:54 — ИА Регнум. Правящая коалиция в парламенте Македонии готова инициировать процедуру импичмента президенту Георгию Иванову, отказавшемуся подписывать договор с Грецией о переименовании страны. Об этом 28 июня сообщил журналистам глава парламентского комитета по европейским вопросам, член входящего в коалицию проалбанского «Демократического союза за интеграцию» Артан Груби.

Kremlin.ru Георгий Иванов

По его словам, предложение об импичменте уже сформулировано, но правящая коалиция ждёт «подходящего момента» для внесения инициативы в парламент.

Ранее Георгий Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией, так как оно противоречит Конституции Македонии и, по его мнению, грозит ещё большим расколом общества.

В соответствии с законодательством страны, если президент воспользуется своим правом вето, парламент может рассмотреть законопроект повторно, и в этом случае он может быть принят абсолютным большинством голосов депутатов.

Комментируя позицию президента, Артан Груби отметил, что Георгий Иванов «возглавил небольшую группу, выступающую против евроатлантической интеграции страны», и заявил о необходимости «убедить граждан Македонии в недопустимости того, чтобы узурпатор, не имеющий легитимности, саботировал работу парламента».

В свою очередь, вице-спикер парламента от «Социал-демократического союза Македонии» (СДСМ) Фросина Ташевска-Ременски заявила, что «если Георгий Иванов решит и во второй раз не подписывать закон о ратификации договора, он намеренно нарушит конституцию и правовую и политическую систему в стране», и в этом случае парламент должен будет принять «законодательные меры» в отношении него.

Ранее лидер СДСМ, премьер-министр Македонии Зоран Заев уже заявил о готовности инициировать импичмент главе государства. В кабинете Георгия Иванова тем не менее заявили, что его позиция по соглашению с Грецией остаётся неизменной. На днях истёк семидневный срок, в течение которого президент должен был подписать документ.

Напомним, министры иностранных дел Македонии и Греции Никола Димитров и Никос Котзиас 17 июня подписали соглашение, предусматривающее переименование бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Подписанный договор ставит точку в продолжавшемся более четверти века споре между Афинами и Скопье и открывает для Македонии путь к членству в ЕС и НАТО, которому многие годы препятствовала Греция.

По условиям договора, до конца 2018 года необходимые изменения должны быть внесены в Конституцию Македонии. При этом до октября текущего года в Македонии также планируется провести референдум по вопросу о смене названия страны.

20 июня парламент Македонии одобрил законопроект о ратификации соглашения с Грецией, после чего он был направлен на подпись президенту.