Вашингтон, 28 июня, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки должны ввести санкции против всех компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток — 2», только так можно заблокировать строительство газопровода в обход Украины, заявил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий 28 июня во время визита в Вашингтон, сообщило информационное агентство Укринформ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мир в тисках санкций

«В Конгрессе США и в Белом доме очень остро чувствуют опасность строительства «Северного потока — 2» и рассматривают механизм введения санкций», — считает Парубий.

Напомним, во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления украинских политиков по поводу «Северного потока — 2» «не просто конфронтационными, а находящимися за гранью приличия и рациональности».

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