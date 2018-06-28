Москва, 28 июня, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Ирана в РФ Мехди Санаи встретились в Москве, сообщается 28 июня на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Tasnim News Agency Сергей Рябков

«В ходе беседы обсуждались перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы», — указано в сообщении МИД России.

Кроме того, российский и иранский дипломаты обменялись мнениями по международной политической обстановке.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2018 года США объявили о выходе из многосторонней ядерной сделки с Ираном и восстановлении антииранских экономических и финансовых санкций.