Рабат, 28 июня, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Глава агентства по миграции и пограничному контролю королевства Марокко Халид Зеруали заявил, что идея построить в Марокко «скрининг-центр» для африканских мигрантов, намеренных попасть в Европу, — «это не решение», 28 июня передает агентство Associated Press.

Tracy Hunter В лагере беженцев

Зеруали считает, финансовая помощь ЕС для усиления безопасности границ Марокко была бы куда более полезна: королевство «находится под большим давлением» из-за наплыва мигрантов.

По словам Зеруали, в 2017 году пограничные патрули Марокко совершили 65 тысяч «перехватов» на границах, с начала 2018 года — 25 тысяч.

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