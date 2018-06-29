Ростов-на-Дону, 29 июня, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Область войска Донского — казачья территория, управлявшаяся по особому положению, а потому вернуть историческое название Ростовской области при потере статусного элемента — нереально. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил кандидат исторических наук, доцент кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения Южного федерального университета Евгений Шандулин.

Донские казаки

По его словам, нет Области войска Донского как территориальной единицы, нет казаков, населявших территорию, для того, чтобы можно было говорить о возвращении исторического названия региону.

«Территории Донецкой и Луганской Народных Республик присоединить к Ростовской области юридически и технически возможно. Правда, нужно не забывать об отдельных районах Волгоградской, Воронежской областей и Краснодарского края, принадлежащих Области войска Донского. Но вернуть казачью систему управления уже не удастся. Да и не думаю, что это могло бы быть эффективным. Для этого необязательно было бы возвращать историческое название. А увязывать переименование Ростовской области с присоединением когда-то входивших в состав казачьего края территорий — не совсем корректно», — считает эксперт.

По его словам, переименовать Ростовскую область в Донской край также не получится, так как край — это гораздо большая территория по размещению, чем область.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростовской области бессмысленно возвращать её прежние названия. Такое мнение ранее выразил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов. По его словам, если вернуть название «Область войска Донского», то придётся не только название менять, но и присоединять территории, относящиеся к другим регионам. И не только российским. По мнению эксперта, за идеей переименования городов и регионов стоит просто создание информационных поводов.

Напомним, в 2016 году интернет-пользователи предлагали вернуть Ростовской области историческое название — Область войска Донского. А в 2017 году депутат Госдумы Сергей Иванов направил депутатам донского парламента предложение о переименовании области в Донской край.