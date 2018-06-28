Донецк, 28 июня, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Киевский режим не может уничтожить Народные Республики Донбасса и пытается привлечь для этого силы ООН, заявил глава ДНР Александр Захарченко 28 июня во время проведения прямой линии с жителями Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тактика

«Желание Киева понятно — это не миротворческий контингент вводится, а контингент интервентов. Они не в состоянии своими вооружёнными силами нас сломить, поэтому просят ввести войска мировое сообщество — для того, чтобы руками ООН уничтожить Донецкую и Луганскую народные республики», — считает Захарченко.

Лидер ДНР отметил, что ни разу введение миротворцев не способствовало прекращению войны. В качестве примера Захарченко привел Югославию.

«Поэтому, без согласования с ДНР и ЛНР, миссия ООН входить сюда не будет. Иначе, если они хотят войти по украинскому сценарию, они превратятся в мишени», — подытожил глава Донецкой Народной Республики.

Напомним, ранее Александр Захарченко заявил, что украинский президент Петр Порошенко может ради сохранения своей власти ввести военное положение на Украине и отменить выборы.