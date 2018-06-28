Калининград, 28 июня, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Итак, определились победители группы G. Кто займёт первое место, решали между собой в Калининграде бельгийцы и англичане. Но об этом — чуть позже.

Fifa.com Победа Бельгии

Ведь своя интрига была и в Саранске, где, как сообщало ИА REGNUM, встречались сборные Панамы и Туниса. Панамцы могли совершить историческое событие — одержать первую в своей истории победу на мундиалях. И они были близки к этому, когда Хосе Родригес сильно пробил из-за пределов штрафной, и мяч от ноги Яссина Мерии отскочил в ворота сборной Туниса. «Праздник приближается» для Панамы? Но, но, но!

Во втором тайме разыгрался лучший игрок сборной Туниса — Вахби Хазри. Для начала он зряче прострелил во вратарскую, где Фахреддин Бен Юссеф оказался расторопнее всех. А уже через 15 минут сам Хазри замкнул аналогичный прострел. Чуда не произошло. Панама не одержала ни одной победы на ЧМ-2018.

А вот бельгийцы и англичане играли в экономный футбол в Калининграде. Достаточно сказать, что они вышли на матч полурезервными составами. При этом победа больше была нужна бельгийцам. Ведь они занимали второе место в группе, а это значило, что в плей-офф им предстояло бы сыграть с Колумбией. А она соперник посерьёзнее, нежели Япония, на которую выходила Англия.

И бельгийцы своего добились. Игрок испанского «Реал Сосьедада» Аднан Янузай, пребывающий в сборной в тени Ромелу Лукаку, сыграл в «стеночку» с Юри Тилемансом, вошёл в штрафную и хлёстко пробил в дальний угол ворот сборной Англии. В оставшееся время те не имели серьёзных возможностей для того, чтобы отыграться. Больше Калининград не будет принимать ЧМ-2018. Остальные матчи пройдут в других городах.

Таким образом, определились последние пары 1/8 финала. Сборная Колумбии встретится со сборной Англии, а японцы сыграют с бельгийцами, которые победой в не очень напряжённом матче сегодня проложили себе более лёгкую дорогу к четвертьфиналу. Впрочем, увидим, как сложится на самом деле. Этот чемпионат мира умеет удивлять.