Тунис громко хлопнул дверью, одержав волевую победу над Панамой
Саранск, 28 июня, 2018, 23:08 — ИА Регнум. 28 июня на стадионе «Мордовия-Арена» был разыгран матч заключительного 3-го тура группы G в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Панамы и Туниса. Противостояние завершилось волевой победой номинальных гостей со счётом 2:1.
На 33-й минуте Яссин Мерия срезал мяч в свои ворота — 1:0. В дебюте второго тайма вингер «Аль-Иттифака» Фахреддин Бен Юссеф сравнял счёт после передачи Хазри — 1:1. Через 15 минут уже Вахби Хазри отметился голом и вывел свою сборную вперёд — 1:2.
Статистика матча (Панама/Тунис)
Удары 8/13
Удары в створ 5/7
Владение 36%/64%
Фолы 18/19
Набрав 3 очка, Тунис покинул чемпионат мира с 3-й строчки. Панама без единого очка вылетела с последнего места.
Составы на матч:
Панама: Пенедо, Эскобар, Торрес, Марадона, Овалье, Гомес, Барсенас, Авила, Годой, Родригес, Торрес.
Тунис: Маслуси, Мерия, Хаддади, Бедуи, Наггез, Сасси, Скири, Шалали, Бен Юссеф, Хазри, Слити.
Главный арбитр матча: Абдулла Шукралла.
Предупреждения: Сасси — 44, Бадри — 71, Авила — 78, Гомес — 80, Шалали — 90, Техада — 90.
Голы: Мерия (авг) 33 — 1:0, Бен Юссеф 51 — 1:1, Хазри 66 — 1:2.