Саранск, 28 июня, 2018, 23:08 — ИА Регнум. 28 июня на стадионе «Мордовия-Арена» был разыгран матч заключительного 3-го тура группы G в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Панамы и Туниса. Противостояние завершилось волевой победой номинальных гостей со счётом 2:1.

Fifa.com Тунис против Панамы

На 33-й минуте Яссин Мерия срезал мяч в свои ворота — 1:0. В дебюте второго тайма вингер «Аль-Иттифака» Фахреддин Бен Юссеф сравнял счёт после передачи Хазри — 1:1. Через 15 минут уже Вахби Хазри отметился голом и вывел свою сборную вперёд — 1:2.

Статистика матча (Панама/Тунис)

Удары 8/13

Удары в створ 5/7

Владение 36%/64%

Фолы 18/19

Набрав 3 очка, Тунис покинул чемпионат мира с 3-й строчки. Панама без единого очка вылетела с последнего места.

Составы на матч:

Панама: Пенедо, Эскобар, Торрес, Марадона, Овалье, Гомес, Барсенас, Авила, Годой, Родригес, Торрес.

Тунис: Маслуси, Мерия, Хаддади, Бедуи, Наггез, Сасси, Скири, Шалали, Бен Юссеф, Хазри, Слити.

Главный арбитр матча: Абдулла Шукралла.

Предупреждения: Сасси — 44, Бадри — 71, Авила — 78, Гомес — 80, Шалали — 90, Техада — 90.

Голы: Мерия (авг) 33 — 1:0, Бен Юссеф 51 — 1:1, Хазри 66 — 1:2.