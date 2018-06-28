Оттава, 28 июня, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Правительство Канады планирует оказать материальную помощь предприятиям и работникам металлургической промышленности, пострадавшим от пошлин США на сталь и алюминий, 28 июня передает агентство Reuters.

guvo59

По информации источников издания, правительство намерено выделить на помощь металлургам не менее 500 млн канадских долларов ($376,87 млн). Аналогичные меры уже вводились для помощи канадской лесоперерабатывающей промышленности после введения американских пошлин на лес из Канады в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент США Дональд Трамп ввел 25%-е пошлины на ввоз в страну стали и 15%-е пошлины на ввоз алюминия. Для Канады, Мексики и стран ЕС пошлины вступили в силу 1 июня.

Читайте также: #TrumpFree: канадцы начали бойкот товаров из США