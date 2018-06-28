Киев, 28 июня, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Доля Украины в импорте и экспорте стран Евросоюза находится на уровне статистической погрешности, рассказал экономист Виктор Скаршевский 27 июня в эфире телеканала 112.ua.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

При этом, доля Евросоюза в украинском товарообмене составляет более 40%.

«Небольшой рост экспорта в ЕС — на $700 млн в 2017 по сравнению с 2013 — не компенсировал потери рынков СНГ: экспорт в эти страны, включая Россию, сократился на $15,2 млрд (!). Компенсация потерь в размере менее 5% — это не компенсация и даже не утешительный приз», — считает эксперт.

Скаршевский также заметил, что украинский экспорт в другие регионы мира — в Азию, в Африку и в Америку — сократился в сумме более чем на $6 млрд.

«Основная статья экспорта — украинские гастарбайтеры. В 2017 году украинские гастарбайтеры перечислили на Украину из стран Евросоюза $5,7 млрд. На 70% (!) больше, чем в 2015-м», — подчеркнул экономист.

По словам Скаршевского, стремительный рост трудовой миграции грозит стране окончательной потерей населения.

Напомним, несмотря на официально проповедуемый украинскими политиками миф о «российской агрессии», Россия остается крупнейшим экономическим партнером Украины. В 2017 году доля российского импорта составила 14,5% от общего импорта, причем эта доля за прошлый год возросла на 40%.