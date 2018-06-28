Калининград, 28 июня, 2018, 22:53 — ИА Регнум. 28 июня на стадионе «Калининград» был разыгран матч заключительного 3-го тура группы G в рамках Чемпионата Мира 2018 между национальными сборными Англии и Бельгии. Противостояние завершилось минимальной победой «красных дьяволов» со счётом 1:0.

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Единственный гол в дебюте второго тайма забил вингер «Реала Сосьедада» Аднан Янузай точным ударом из-за пределов штрафной площади — 0:1.

Статистика матча (Англия/Бельгия)

Удары 9/8

Удары в створ ¼

Владение 49%/51%

Фолы 10/13

Набрав 9 очков, сборная Бельгии вышла с первого места. Англия с 6-ю очками заняла вторую строчку.

Составы на матч:

Англия: Пикфорд, Стоунс, Джонс, Кэхилл, Роуз, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Александер-Арнольд, Варди, Рэшфорд

Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Бойата, Вермален, Феллайни, Азар, Тилеманс, Янузай, Дембеле, Батшуайи, Шадли.

Главный арбитр матча: Дамир Скомина

Предупреждения: Тилеманс — 19, Дендонкер — 33.

Голы: Янузай 51 — 0:1.