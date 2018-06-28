Гол Аднана Янузая принёс Бельгии минимальную победу над Англией
Калининград, 28 июня, 2018, 22:53 — ИА Регнум. 28 июня на стадионе «Калининград» был разыгран матч заключительного 3-го тура группы G в рамках Чемпионата Мира 2018 между национальными сборными Англии и Бельгии. Противостояние завершилось минимальной победой «красных дьяволов» со счётом 1:0.
Единственный гол в дебюте второго тайма забил вингер «Реала Сосьедада» Аднан Янузай точным ударом из-за пределов штрафной площади — 0:1.
Статистика матча (Англия/Бельгия)
Удары 9/8
Удары в створ ¼
Владение 49%/51%
Фолы 10/13
Набрав 9 очков, сборная Бельгии вышла с первого места. Англия с 6-ю очками заняла вторую строчку.
Составы на матч:
Англия: Пикфорд, Стоунс, Джонс, Кэхилл, Роуз, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Александер-Арнольд, Варди, Рэшфорд
Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Бойата, Вермален, Феллайни, Азар, Тилеманс, Янузай, Дембеле, Батшуайи, Шадли.
Главный арбитр матча: Дамир Скомина
Предупреждения: Тилеманс — 19, Дендонкер — 33.
Голы: Янузай 51 — 0:1.