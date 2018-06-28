Москва, 28 июня, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Американский журнал Forebes впервые решил выпустить рейтинг российских высших учебных заведений. Рейтинг был опубликован сегодня, 28 июня, в очередном номере периодического издания.

Владимир Югасов ИА Красная Весна МГУ

При составлении рейтинга редакция Forbes анализировала российские вузы по 10 параметрам. В том числе по таким, как уровень качества образования, финансовая, международная, научно-исследовательская деятельности, а также карьерные перспективы учащихся.

Всего по этим 10 метрикам оценивались более 600 российских вузов. оценки были сгруппированы в три категории — «качества образования», «качество выпускников» и некий «фактор Forbes», под которым редакция учитывает «элитность» вуза и долю предпринимателей в общем количестве выпускников.

В итоге рейтинг возглавила Российская экономическая школа (РЭШ). Составители рейтинга указывают, что РЭШ входит в топ-50 лучших факультетов экономики мира. Кроме того, считается, что РЭШ предъявляет самые высокие требования к абитуриентам. Также в вузе самый высокий уровень зарплат преподавателей, среди остальных российских вузов в рейтинге.

Второе место заняла Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Этот вуз заканчивали многие действующие главы субъектов Федерации, министр промышленности и торговли РФ Сергей Мантуров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый зам главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Третье место занял Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех). Forbes напоминает, что этот вуз основали нобелевские лауреаты Петр Капица и Лев Ландау, а также многие видные советские учены. Кроме того, девять выпускников МФТИ стали одними из богатейших граждан России.

А вот стареший российский университет — МГУ занял лишь шестую строчку. Либеральный заповедник — Высшая школа экономики — только десятую.