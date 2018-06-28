Киев, 28 июня, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Все двенадцать июньских заседаний Верховной рады посетило лишь 38% народных депутатов, сообщил 28 июня комитет избирателей Украины на своем официальном сайте.

(сс) Vadim Chuprina Верховная рада Украины

Девять депутатов не посетили ни одного заседания.

Настоящий рекорд парламентарии установили в пятницу 22 июня. В этот день работу в Верховной раде проигнорировали 127 депутатов.

Напомним, 60% законопроектов, поданных на рассмотрение в парламент с начала 2018 года, были признаны некачественными.