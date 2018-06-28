Чуть больше трети депутатов посетили все заседания Верховной рады в июне
Киев, 28 июня, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Все двенадцать июньских заседаний Верховной рады посетило лишь 38% народных депутатов, сообщил 28 июня комитет избирателей Украины на своем официальном сайте.
(сс) Vadim Chuprina
Верховная рада Украины
Девять депутатов не посетили ни одного заседания.
Настоящий рекорд парламентарии установили в пятницу 22 июня. В этот день работу в Верховной раде проигнорировали 127 депутатов.
Напомним, 60% законопроектов, поданных на рассмотрение в парламент с начала 2018 года, были признаны некачественными.