Киншаса, 28 июня, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Конго заявило о скорой победе над вспышкой вируса Эбола на северо-западе страны, 28 июня передает агентство Associated Press.

hdptcar Очередь к врачу. Африка

Согласно заявлению минздрава африканской страны, все люди, которые были в контакте с заболевшими, прошли 21-дневный инкубационный период без признаков вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка вируса Эбола в Конго продолжалась с начала весны 2018 года. ВОЗ и минздрав Конго провели масштабную вакцинацию, благодаря которой распространение вируса удалось сдержать.

Читайте также: ВОЗ: Для борьбы с лихорадкой Эбола нужно $56 млн