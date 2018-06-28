Москва, 28 июня, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Предложение законодательно закрепить в России возможность уплаты НДФЛ по месту проживания, а не работы впервые высказывалось более 10 лет назад, заявил ИА REGNUM уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов, комментируя соответствующую инициативу главы Минэкономразвития России Максима Орешкина.Он положительно отозвался о проекте и отметил, что надеется на возврат к обсуждению других заблокированных экономических предложений.

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«Очень хорошое предложение. Правда, мы его больше десяти лет назад высказали президенту, из года в год включали в доклад уполномоченного, но оно было полностью заблокировано Минфином. То есть Силуановым (министром финансов РФ Антоном Силуановым) и его замом — тем самым Максимом Орешкиным. Слава богу, разум побеждает. Может, так и со Стратегией Роста согласятся», — заявил Титов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития России Максим Орешкин предложил вернуться к обсуждению вопроса об уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по месту проживания. По словам главы МЭР, это будет способствовать экономическому росту за пределами агломераций.