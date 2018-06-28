У Польши и Украины нет даже намека на единое видение истории — МИД Польши
Варшава, 28 июня, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Возможности принятия общей исторической декларации между Польшей и Украиной нет даже на горизонте, считает заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий, 28 июня сообщило издание Wpolityce.
«В диалоге с украинской стороной мы застряли на вопросе административного запрета на ведение поиска и эксгумации. Этот запрет показывает, насколько отличаются наши взгляды на историческую правду», — сообщил польский чиновник.
Напомним, власти Польши отменили наказание за обвинения поляков в соучастии нацистским преступлениям в годы Второй мировой войны. К слову, все положения, касавшиеся ответственности за пропаганду бандеровщины, остались в силе.
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