Москва, 28 июня, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Россия осуществляет активные консультации с Израилем и Иорданией по ситуации, развивающейся в юго-западных районах Сирии, сообщил 28 июня журналистам постоянный российский представитель при ООН Василий Небензя.

Council.gov.ru Василий Небензя

Небензя подчеркнул, что зоны деэскалации продолжают действовать, но это не распространяется на террористов, численность которых на юго-западе Сирии достигает 15 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западе Сирии армия законного правительства страны продолжает успешно наступать и освобождать города и деревни в провинции Дераа

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