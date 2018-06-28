Неизвестные в ДНР взорвали памятник «За оборону Иловайска»
Донецк, 28 июня, 2018, 21:51 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике неизвестные взорвали памятный знак «За оборону Иловайска», который был установлен на въезде в город в честь победы ополчения Донбасса над украинскими карателями летом 2014 года. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство государственной безопасности ДНР.
Сообщается, что в ночь на 28 июня памятный знак на въезде в Иловайск, который представлял собой увеличенную копию государственной награды ДНР «За оборону Иловайска», был взорван.
Основная версия — террористический акт. Кроме того, в МГБ считают, что целью взрыва также была гуманитарная колонна МЧС России, которая утром 28 июня проезжала по дороге, на которой был установлен знак.
В результате взрыва никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов ДНР.
78-й гуманитарный конвой МЧС России успешно доставил в Донецк груз медикаментов и детского питания.