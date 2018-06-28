Донецк, 28 июня, 2018, 21:51 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике неизвестные взорвали памятный знак «За оборону Иловайска», который был установлен на въезде в город в честь победы ополчения Донбасса над украинскими карателями летом 2014 года. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство государственной безопасности ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фашизм

Сообщается, что в ночь на 28 июня памятный знак на въезде в Иловайск, который представлял собой увеличенную копию государственной награды ДНР «За оборону Иловайска», был взорван.

Основная версия — террористический акт. Кроме того, в МГБ считают, что целью взрыва также была гуманитарная колонна МЧС России, которая утром 28 июня проезжала по дороге, на которой был установлен знак.

В результате взрыва никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов ДНР.

78-й гуманитарный конвой МЧС России успешно доставил в Донецк груз медикаментов и детского питания.