Киев, 28 июня, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Около 80% статей конституции Украины системно и последовательно нарушаются, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник 28 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

«Из 161 статьи основного закона Украины на сегодня системно и последовательно нарушаются 128 — около 80%. 33 статьи основного закона, которые «условно выполняются», содержат в основном номинальные или отсылочные нормы. Из первых двух разделов конституции условно выполняется только статья 20 «Государственные символы», — рассказал политолог.

Напомним, 28 июня на Украине празднуют День конституции. Сегодня президент страны Петр Порошенко вновь распространил миф о «первой в Европе» украинской конституции Филиппа Орлика. Отметим, что этот документ был не сводом законов независимого государства, а проектом договора между сюзереном в лице Карла XII и вассалом-гетманом. Кроме того, в «конституции» нет ни слова об украинцах.