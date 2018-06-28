Берлин, 28 июня, 2018, 21:28 — ИА Регнум. МИД ФРГ выразил большую озабоченность ситуацией на юго-западе Сирии, где успешно развивается наступление правительственных войск, сообщает 28 июня пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция. Умеренная

«С большой озабоченностью мы следим за последними атаками сирийского режима и его союзников на юго-западе Сирии», — указано в заявлении МИД ФРГ.

Далее перечислены все ужасы гуманитарной катастрофы, которая обязательно случится в случае продолжения боевых действий против незаконных вооруженных формирований.

«Боевые действия должны быть немедленно прекращены, гуманитарный доступ должен быть обеспечен ко всем затронутым конфликтом людям», — говорится в заявлении германского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийское правительство ведет боевые действия против террористических группировок, одновременно налаживая переговорный процесс с менее радикальными боевиками, часть которых уже перешла на сторону Дамаска.