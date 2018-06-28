Нижний Новгород, 28 июня, 2018, 21:25 — ИА Регнум. Бывшие уполномоченные полиции отдела № 5 Управления МВД России по Нижнему Новгороду Дмитрий Обливин и Владимир Филимонов признаны виновными по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщает Следственный комитет РФ. Обоим обвиняемым назначен условный срок.

Являющиеся ранее участковыми, осужденные неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела в отношении Олега Белова — инвалида 2 группы по психическому заболеванию «шизофрения», несмотря на то, что его супруга в своих обращениях указывала о систематическом совершении противоправных действий в отношении нее и шестерых детей.

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При этом предписанные законодательством проверочные мероприятия после обращений супруги Белова сотрудники полиции не проводили. В результате она и шестеро детей продолжали оставаться в обстановке, угрожающей жизни и здоровью.

Обливину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, Филимонову — 4 года с лишением права занимать должности в государственных органах на тот же срок.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом 2015 года житель Нижнего Новгорода Олег Белов совершил убийство беременной жены и шестерых малолетних детей. Тела своих жертв Белов расчленил на множество фрагментов и сложил в полимерные пакеты, которые планировал захоронить. Самому старшему из убитых детей было 6 лет.

После убийства детей и жены Белов отправился во Владимирскую область, где жестоко убил собственную мать. Далее, вероятно, Белов запланировал убийство тещи, которую стал ждать в ее доме в Кирове, вместо нее прибыли сотрудники правоохранительных органов. Бросившийся на них с ножом Белов был ранен и обезврежен.

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Несмотря на поступавшие сигналы о проживании детей в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью, на протяжении трех лет сотрудники администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода не принимали никаких мер к обращению в суд с исковым заявлением о лишении их отца, Олега Белова, родительских прав.

В 2016 году Олег Белов был приговорен к пожизненному лишению свободы.