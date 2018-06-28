Киев, 28 июня, 2018, 21:24 — ИА Регнум. Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена оспорить решение шведского суда о приостановке исполнения решения коммерческой структуры «Стокгольмский арбитраж» по спору между «Нафтогазом» и российским публичным акционерным обществом «Газпром». Об этом сегодня, 28 июня, заявил журналистам глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Судейская мантия

По словам Коболева, сегодня представители «Нафтогаза» не смогли предоставить шведскому суду неких контраргументов, которые бы позволили не допустить подтверждения приостановки выполнения решения «Стокгольмского арбитража». Кобелев заверил, что «Нафтогаз» подаст в суд дополнительное обращение с изложением этих контраргументов и надеется на пересмотр последнего решения.

Также глава «Нафтогаза» заявил, что его компания не будет выполнять решение шведского суда и будет продолжать незаконные попытки взыскать с «Газпрома» $2,56 млрд.