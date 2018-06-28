Саранск, 28 июня, 2018, 21:14 — ИА Регнум. Группа G, пожалуй, вышла самой предсказуемой из всех на ЧМ-2018. Англичане и бельгийцы обыграли сборные Туниса и Панамы — легко и непринуждённо.

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Правда, как сообщало ИА REGNUM, панамцы не загрустили. Проиграв Англии, сборная Панамы тем не менее при счёте 6:0 смогла забить «гол престижа» и радовалась ему так, будто выиграли чемпионат мира. Ещё бы! Ведь панамцы забили исторический гол: свой первый гол на чемпионатах мира. Сегодня, как сообщало ИА REGNUM, панамцы играют матч с Тунисом в Саранске. Лично я болею за сборную Панамы. Ведь она может добиться ещё более важного достижения — первой победы на чемпионатах мира.

А вот Англия и Бельгия встречаются в Калининграде. Обе сборные имеют все шансы на выход в полуфинал как минимум. Огромный потенциал! Сегодня мы увидим, кто есть кто на самом деле. И, конечно, отдельная битва развернётся между форвардами — англичанином Гарри Кейном и бельгийцем Ромелу Лукаку. Они идут за голом, как крестоносцы за святым Граалем. Узнаем сегодня, кто будет лучше!