Даръа, Сирия, 28 июня, 2018, 21:09 — ИА Регнум. Российские воздушно-космические силы продолжают наносить удары по районам на юге Сирии, контролируемым исламистами. При этом огневое воздействие на боевиков оказывается с высокой интенсивностью.

Mil.ru ВКС РФ

По данным источников из сирийских военных, в течение сегодняшнего дня ВКС РФ нанесли более шестидесяти ударов по целям в провинции Дераа. Воздействие российской авиации в основном сосредоточено в восточной части провинции. Именно в этой части идет наземная наступательная операции Сирийской арабской армии и ее союзников.

Благодаря такой мощной поддержке с воздуха сирийским правительственным войскам удалось захватить несколько населенных пунктов, в том числе ключевой город Аль-Хирак. Аль-Хирак — это ворота в западную часть провинции Дераа.

Российская авиация также нанесла ряд ударов и по нескольким районам боевиков в западной части провинции. Таким образом, идет подготовка предстоящего наступления. С захвата города Аль-Хирак начинается вторая фаза наступательной операции сирийской армии, нацеленная на запад Дераа.