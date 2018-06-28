Екатеринбург, 28 июня, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Пятый по счёту уральский полпред Николай Цуканов прилетел в Екатеринбург. Самолёт совершил посадку в аэропорту «Кольцово» вечером 28 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Николай Цуканов

По информации пресс-службы полпредства, в аэропорту его встречали свердловский губернатор Евгений Куйвашев, командующий Центральным военным округом Александр Лапин и другие.

К активной работе в новом качестве он приступит 29 июня.

Напомним, 26 июня Игорь Холманских был освобождён от должности полпреда. Новость застала его в Югре. Другим указом в тот же день был назначен Цуканов, который ранее являлся помощником Владимира Путина.

Цуканов стал уже пятым по счёту полпредом. Первым был Пётр Латышев, который находился на этом посту почти восемь лет. Холманских стал четвёртым по счёту полпредом и вторым по сроку пребывания на посту — чуть больше шести лет.

Также пост полпреда занимали Николай Винниченко и Евгений Куйвашев. Последний пробыл на этом посту меньше года и был назначен главой Свердловской области.

Сколько времени пробудет на этом посту Цуканов, покажет время. Но пока у него большие планы, в том числе и по взаимодействию с элитами.