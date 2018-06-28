Киев, 28 июня, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Церковный вопрос считает первоочередным лишь треть опрошенных, заявил эксперт фонда «Демократические инициативы», кандидат социологических наук Максим Паращевин 27 июня во время пресс-конференции в издании Укринформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

При этом количество тех, кто и поддерживает создание единой поместной церкви, и считает этот вопрос первоочередным, всего 10%, рассказал Пращевин.

«Учитывая, что это абстрактно поддерживают треть и 10% активно поддерживает, расчет, что такие действия помогут конкретному политическому режиму увеличить поддержку и доверие, призрачен», — прокомментировал эксперт.

Он также отметил, что невысокий запрос на единую церковь накладывается на крайне низкий уровень доверия к власти:

«По данным социологов, в 2017 году был зафиксирован наиболее низкий уровень доверия к государственным институтам за все время исследования, с 1994 года. Такого еще не было», — рассказал Пращевин.

В целом эксперт считает странными попытки украинской власти сформировать национальное единство при помощи вопроса, который разделяет общество.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой издать документ о признании независимой украинской православной церкви. В случае успеха авантюры, это ударит прежде всего по Украинской православной церкви Московского патриархата.

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