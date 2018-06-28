Рахмон о гражданской войне: наёмники хотели построить исламское государство
Канибадам, Таджикистан, 28 июня, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Целью гражданской войны в Таджикистане, которая велась руками зарубежных наёмников, было создание на территории республики исламского государства. Об этом 27 июня заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает агентство «ТаджикТА».
27 июня в городе Канибадаме глава государства сделал обращение к соотечественникам в честь Дня национального единства, который связан с датой подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия 27 июня 1997 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Рахмон заявил, что власти Таджикистана никогда не подписывали документы с террористическими организациями, в том числе с Партией исламского возрождения (ПИВТ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).