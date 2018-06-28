Канибадам, Таджикистан, 28 июня, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Целью гражданской войны в Таджикистане, которая велась руками зарубежных наёмников, было создание на территории республики исламского государства. Об этом 27 июня заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает агентство «ТаджикТА».

Prezident.tj Эмомали Рахмон на открытии постамента Государственного флага в Канибадаме. 27 июня 2018 года

27 июня в городе Канибадаме глава государства сделал обращение к соотечественникам в честь Дня национального единства, который связан с датой подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия 27 июня 1997 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Рахмон заявил, что власти Таджикистана никогда не подписывали документы с террористическими организациями, в том числе с Партией исламского возрождения (ПИВТ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).