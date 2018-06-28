УФСБ проводит обыски в администрации Саратова
Саратов, 28 июня, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Управление ФСБ по Саратовской области проводит обыски в структурах администрации Саратова. В частности, мероприятия правоохранителей производятся в МКУ «Транспортное управление», сообщает «КоммерсантЪ».
Предположительно, визит силовиков связан с деятельностью перевозчиков, поскольку МКУ является для них контролирующим органом.
В силовом ведомстве отказались от комментариев.
Глава Саратова Михаил Исаев подтвердил, что проводятся обыски, сообщает ИА «Свободные новости».
"Я знаю ровно столько, сколько вы. Идет выемка документов, в комитете дорожного хозяйства была и в «Транспортном управлении», — пояснил Исаев и добавил, что действия связаны с одной из компаний-перевозчиков.
Название предприятия Исаев не уточнил.