Саратов, 28 июня, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Управление ФСБ по Саратовской области проводит обыски в структурах администрации Саратова. В частности, мероприятия правоохранителей производятся в МКУ «Транспортное управление», сообщает «КоммерсантЪ».

RobillardMichel Обыск

Предположительно, визит силовиков связан с деятельностью перевозчиков, поскольку МКУ является для них контролирующим органом.

В силовом ведомстве отказались от комментариев.

Глава Саратова Михаил Исаев подтвердил, что проводятся обыски, сообщает ИА «Свободные новости».

"Я знаю ровно столько, сколько вы. Идет выемка документов, в комитете дорожного хозяйства была и в «Транспортном управлении», — пояснил Исаев и добавил, что действия связаны с одной из компаний-перевозчиков.

Название предприятия Исаев не уточнил.