Анкара, 29 июня, 2018, 07:26 — ИА Регнум. США не желает допустить сделку по продаже российских комплексов ЗРК С-400 «Триумф» Турции. Какие рычаги давления на Анкару может применить Вашингтон, пишет в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Pacaf.af.mil F-35

Остановить поставку в Турцию современного истребителя F-35, вот какой путь может избрать США, поставив Турцию перед выбором — или российский ЗРК, или американские самолеты. Если учитывать стоимость сделки и уже потраченные на освоение F-35 турецкой стороной силы и время, то для Турции это, разумеется, неприятный вариант развития событий.

Но и не безвыходный, ведь Анкара может восполнить свои ВВС машинами российского или китайского производства, при этом сильно выиграв в цене. Но и в этом плюсе есть свои минусы. Какие сложности придется преодолеть турецким военным для решения этой дилеммы?

Читайте подробности: Турция в дилемме — американские истребители F-35A или российские ЗРК С-400

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