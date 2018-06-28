Бишкек, 28 июня, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Для участия в боевых действиях на стороне террористов в Сирию отправились 850 граждан Киргизии, из которых 150 человек были убиты, сообщает 28 июня агентство «КирТАГ» со ссылкой на заместителя директора антитеррористического центра Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Канжара Бокаева.

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Соответствующий вопрос был задан депутатом Айсулуу Мамашовой, которую не устроил ответ Бокаева. Она заявила, что ГКНБ забыл о своих обязанностях и занимается другими делами.

«Меня возмущает, как вы спокойно говорите о том, что 850 человек уехали и 150 из них погибли», — сказала Мамашова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня сотрудники ФСБ задержали в Красноярске 11 человек из террористической ячейки, которая вербовала террористов для участия в боевых действиях на территории Сирии и Афганистана. Среди задержанных оказались два гражданина Киргизии.