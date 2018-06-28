Удмуртское автопредприятие обязали утилизировать 82 тонны опасных отходов
Ижевск, 28 июня, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Удмуртское автопредприятие накопило 82 тонны чрезвычайно опасных отходов 1 класса опасности. Автопроизводителя обязали транспортировать и утилизировать отходы, сообщает Генпрокуратура РФ.
Отходы представляют из себя трансформаторы с пентахлордифенилом — опасным и токсичным веществом.
Росприроднадзор неоднократно выдавал предписания предприятию, однако организация не предпринимала никаких действий для утилизации.
Средства на проведение работ по транспортировке и утилизации опасных отходов были выделены предприятием только после вмешательства Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора.
Организация направит на эти цели 60 млн рублей, работы должны быть закончены в декабре 2018 года.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее в республике было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности»).
В результате слива бытовых отходов вблизи несанкционированной свалки в Дебесском районе региона ущерб, причиненный почве, оценили в 900 тыс. рублей.
После рассмотрения уголовного дела виновное лицо обяжут провести рекультивацию земельного участка и возместить ущерб.