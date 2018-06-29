Дамаск, 29 июня, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Иначе как непорядочным поведение Гутерриша не назовешь, этот политик не нашел ничего лучшего, как разразиться своим заявлением сразу после возвращения в Нью-Йорк из России. Дружески улыбавшийся всем, выступивший с высоких трибун ооновец в лучшей предательской манере взвыл о необходимости гуманного отношения к экстремистам. Впрочем, такого рода поведение не так уж редко для политиков в последнее время, если речь идет о назначенной Западом источником чуть ли не всех бед России.

White House Антонио Гутерриш и Дональд Трамп

А жару проникновенной апологии Гутерриша мог добавить тот факт, что крупное подразделение т.н. Свободной сирийской армии перешло на сторону правительственных войск. Эту «ужасную беду», как она видится из Вашингтона, необходимо было срочно оплакать, для чего и пригодились услуги, предоставленные сговорчивым со всеми генсеком.

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