Ляшко предложил свой метод наведения порядка в «украинском борделе»
Киев, 28 июня, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Предводитель украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко предложил почтенной публике ознакомиться с его соображениями по наведению порядка в наблюдаемом на Украине «бардаке».
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Об этом скандально известный украинский политический персонаж написал 28 июня в своем Facebook.
Свежая мысль Ляшко состоит в том, что в стране надо восстановить управляемость, сократить число министерств, уменьшить поголовье депутатов верховной рады и уничтожить должность премьер-министра, передав его функции президенту.
Кроме того, Ляшко присоединился к сторонникам прямых выборов судей и прокуроров.
По его мнению, вышеуказанные рецепты вернут Украине силу и здоровье.