Киев, 28 июня, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Предводитель украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко предложил почтенной публике ознакомиться с его соображениями по наведению порядка в наблюдаемом на Украине «бардаке».

Пабло Пикассо. Авиньонские девицы

Об этом скандально известный украинский политический персонаж написал 28 июня в своем Facebook.

Свежая мысль Ляшко состоит в том, что в стране надо восстановить управляемость, сократить число министерств, уменьшить поголовье депутатов верховной рады и уничтожить должность премьер-министра, передав его функции президенту.

Кроме того, Ляшко присоединился к сторонникам прямых выборов судей и прокуроров.

По его мнению, вышеуказанные рецепты вернут Украине силу и здоровье.