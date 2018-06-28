Тбилиси, 28 июня, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Пограничная служба ФСБ России передаст грузинской стороне двух сотрудников пограничной полиции Грузии, которые были задержаны 27 июня на границе с Дагестаном. Об этом 28 июня сообщает издание «Новости-Грузия» со ссылкой на МВД Грузии.

Коровин Константин. На Кавказе. Сидящие горцы. 1889

По данным грузинского ведомства, два сотрудника пограничной полиции районного управления Лагодехи получили задание, связанное с открытием временного пункта пропуска на участке границы в районе Дагестана. Подробности инцидента будут раскрыты после возвращения пограничников.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на дагестанском участке границы между Россией и Грузией прогремел взрыв, в результате которого погиб один грузинский пограничник и еще двое пострадали. По предварительным данным, произошел выброс газа.