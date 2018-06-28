Порошенко может отменить выборы — глава ДНР
Донецк, 28 июня, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Чтобы избежать суда, президент Украины Петр Порошенко может ввести военное положение и отменить выборы, заявил глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко 28 июня во время прямой линии.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
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«Уйдя с поста президента, он попадет под суд, и не только он. Проще всего ему сделать так, чтобы выборов не было», — считает Захарченко.
Напомним, по мнению украинского политолога Руслана Бортника, президент Порошенко перестал пользоваться популярностью у зарубежных лидеров и стремительно теряет власть на Украине.
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