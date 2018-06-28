Петрозаводск, 28 июня, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Главу карельского отделения общественной организации — иностранного агента «Мемориал» Юрия Дмитриева суд арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела, возбужденного против него следственным управлением СК по республике Карелия. Об этом сегодня, 28 июня, сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Ashely Moreno Арест

Накануне стало известно, что Дмитриев попытался покинуть Петрозаводск, однако был задержан правоохранительными органами. Против него вновь было возбуждено уголовное дело по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. По ходатайству следствия суд арестовал Дмитриева на два месяца.

Напомним, ранее против Дмитриева было возбуждено аналогичное дело. Его обвиняли в том, что он фотографировал свою приемную малолетнюю дочь в обнаженном виде с целью изготовления детской порнографии. На суде Дмитриев и его адвокаты утверждали, что фотографии эти были сделаны для отчета о физическом развитии ребенка, который подсудимый якобы должен был предоставлять в органы опеки.

Однако 5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева и снял с него обвинения в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней. Тем не менее Дмитриев был приговорён к двум годам и шести месяцам условного заключения за хранение частей огнестрельного оружия.

Но государственное обвинение решило оспорить приговор Петрозаводского городского суда и подало апелляцию. Верховный суд Карелии рассмотрел апелляцию прокуратуры и отправил дело Дмитриева на пересмотр. Приговор Петрозаводского городского суда был отменен полностью. С Дмитриева взяли подписку о невыезде.

Теперь его снова арестовали.